Meurtre de Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias fixé sur son sort ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Ndiaga Diouf va être appelée, ce mardi, à la barre de la Cour d’appel de Dakar.



Selon le journal L’As, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, avait été déclaré coupable devant le tribunal correctionnel de Dakar de « coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d’armes sans autorisation administrative » et condamné, le 22 décembre 2011, à deux ans de prison dont 6 mois ferme. Ses co-prévenus de l’époque, Habib Dieng et Babacar Faye, avaient également écopé de la même peine.

