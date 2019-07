Meurtre de Ndiaga Diouf: l’affaire renvoyée au 25 septembre 2019 La Cour d’appel de Dakar a évoqué, hier, le dossier Ndiaga Diouf, du nom de ce jeune homme tué en 2011, à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, à la suite d’échauffourées entre des nervis et le camp de Barthélémy Dias, déjà condamné à 6 mois de prison ferme et 25 millions d’amende dans le cadre de cette affaire, selon "Les Echos".

L’affaire a été donc renvoyée pour citation des autres prévenus et témoins, précise le journal. Barthélémy Dias avait été condamné en même temps que son garde du corps, Habib Faye, mais avait interjeté appel après le verdict.

