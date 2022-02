Meurtre de Ndongo Guèye à Cambérène: Bass Thiam, principal suspect, avoue son crime

Bass Thiam, principal suspect du meurtre du bijoutier Ndongo Guèye, tué à Cambérène, a finalement avoué son crime. D’après "Libération", il a reconnu avoir étranglé de dos, Ndongo Guèye, après lui avoir aspergé un gaz asphyxiant.



Aussi, il a reconnu qu’après le crime, il a jeté le téléphone portable de la victime à la plage de Malibu et abandonné le corps sans vie à Cambérène, après avoir heurté un véhicule particulier.



Après ses aveux, il a été écroué pour assassinat avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre.