Meurtre de Tamba : Le chauffeur I. Ndoye édifié sur son sort le 25 mars prochain

Conducteur de moto «djakarta», CheikhTouré, né en 1993 était marié et père d’un enfant. Principal victime des évènements tragiques survenus le 11 février, à Tamba, il attendra pour savoir le sort qui sera réservé à son bourreau.



Pour l’instant, de la vingtaine de membres de la sécurité du PUR qui avaient été interpellés sur la route de Bakel, quatorze d’entre eux avaient été placés sous mandat de dépôt à Tambacounda et douze autres relâchés le 12 février dernier. Le présumé meurtrier de Cheikh Touré, le pauvre d’Ibrahima Ndoye, accusé d’homicide involontaire , est ainsi suspendu à la nécessité de se faire une religion sur les éléments de preuve présentés devant le tribunal.



Sa vie tient à un fil jusqu’au 20 Mars prochain. La vérité suspendue à la clarté et à la viabilité des vidéos retenues comme éléments de preuve, une approximation inédite, des faits, qui a poussés les avocats de la défense a parlé de légèreté dans la procédure qui embarrasse aujourd’hui le tribunal. Le verdict du procès du présumé meurtrier de Cheikh Touré est ainsi mis en délibéré jusqu’au 20 mars du fait d’une nécessité de se faire une religion sur les éléments de preuve présentés au tribunal.



Les juges du tribunal de grande instance de Tambacounda ont ainsi pris la précaution, pour mettre le verdict de ce procès dont le verdict est très attendu et pour lequel, le pauvre d’Ibrahima Ndoye, accusé d’homicide involontaire dans l’affaire qui a ôté la vie à deux jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors d’affrontements avec des militants du PUR, risque de payer très fort L’audience qui a tenue en haleine hier les instances judiciaires n’était pas une mince affaire.



Devant les charges lourdes qui pèsent sur le chauffeur du convoi , le tribunal a jugé bon de visionner , d’où la pause observée de 40 minutes, pour regarder dans les détails les captures d’appareils vidéos ne garantissant aucune fiabilité scientifique avérée.



Modou Ndiaye (Kritik)

