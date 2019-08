Meurtre de l’adjudant Major Tamsir Sané: Retour de parquet pour les 22 suspects

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Les auteurs et complices présumés du meurtre de l’adjudant-major Tamsir Sané Commandant de brigade de gendarmerie de Koumpentoum ont été déférés hier au parquet près le tribunal de Grande instance de Tambacounda (Est). Selon « EnQuête », ils n’ont pas été présentés au Procureur de la de la République.



Ce dernier n’étant pas disponible, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. Ce mardi, ils seront reconduits à nouveau devant le maitre des poursuites pour une éventuelle mise en accusation. Il est très probable que le dossier sera confié à un juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Au nombre de 22, toutes ces personnes ont été arrêtées la semaine dernière à Méréto, Maka Colibantang et Payar, entres autres localités de Koumpentoum.



Pour rappel, l’adjudant-major Tamsir Sané a été tué lors d’une intervention contre des malfaiteurs qui tentaient de cambrioler l’agence Poste Finance de Koumpetoum. Trois de ses éléments ont blessés lors d’échanges de tirs avec les malfaiteurs qui ont réussi à prendre la fuite. Après une intense traque qui a mobilisé toutes les unités de la gendarmerie, dont la Section de Recherches, 19 personnes dont 7 membres du gang auteur de l’attaque, ont été cueillis jeudi dernier pour les uns et quelques jours plus tard, pour trois autres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos