Meurtre de l'agent de nettoiement à la Médina : Le gang «FBI» avoue

C'est "L'Observateur" qui revient sur cette douloureuse affaire. Et c'est pour révéler que «FBI» est le nom du gang qui a tué Yankhoba Diagouraba, agent de nettoiement de son état, lors d’une agression à la Médina.



Les membres de la bande (El Hadji Bâ dit Aladje, Cheikh Diouf alias Cheikh Town, Cheikhou Bâ, Cheikh Thiam et Ndoury) sont passés aux aveux pour avouer leur horrible crime



El Hadji Bâ dit Aladje, 33 ans, cerveau du gang, rejoue le film du drame : « J’ai concocté cette agression à bord de motos qui a conduit à la mort de Yankhoba Diagouraba. C’est moi qui ai fait le rappel des troupes en briefant Cheikh Thiam et Cheikh Diouf. J’étais effectivement à proximité de la scène de crime en compagnie de Cheikhou Bâ, Cheikh Diouf, et Ndoury. C’est de notre position que nous avons aperçu la victime. Et j’ai demandé à Cheikh Thiam de s’extirper du groupe pour s’attaquer à la victime », a-t-il confié aux enquêteurs.



El Hadji Bâ de poursuivre son macabre récit : « Au cours de l’altercation entre Cheikh Thiam et la cible, j’ai demandé à Cheikh Diouf d’aller prêter main-forte à Cheikh Thiam.Une fois le forfait commis, nous avons chevauché la moto et vidé les lieux. Nous nous sommes tous retrouvés à la Place de l’Obélisque ».