Meurtre de l’enseignant Henry Ndiaye: Henriette Sambou libre Le verdict est tombé, ce mardi, au Tribunal de Grande instance de Diourbel, dans l’affaire du meurtre de l’enseignant Henry Ndiaye. Sa meurtrière, l’élève Henriette Sambou, a été condamnée à un an de prison, dont 3 mois ferme. Ce qui veut dire qu’elle est désormais libre pour avoir déjà purgé cette peine.

L’élève Henriette Sambou, arrêtée et emprisonnée pour le meurtre de Henri Ndiaye, est désormais libre. En effet, le TGI de Diourbel, l’a condamnée à un an de prison dont 3 mois ferme, selon la RFM.



Ce qui veut dire que l’élève en classe de terminale est désormais libre, puisqu’elle a déjà purgé cette peine. D’ailleurs, indique la même source, Henriette Sambou qui a déjà subi les épreuves physiques et les anticipées de philosophies, passera son baccalauréat cette année.



Sa maman, Mélanie Diatta, arrêtée en même temps que sa fille, pour débit de boissons alcoolisées sans autorisation, a également été condamnée à 3 mois ferme.



Me Serigne Ndiaye, avocat de la jeune élève, s’est félicité de la décision rendue, évoquant « la compréhension de la justice, suite à un incident malheureux ».

