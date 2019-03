Meurtre de l’enseignant Ndiaye ; Henriette Sambou et ses co-accusés bénéficient d’un retour de parquet On s’attendait, hier à ce que Henriette Sambou, la meurtrière présumée de l’enseignant Henri Ndiaye, sa mère et les deux autres prévenus dans cette affaire, soient placés sous mandat de dépôt. Ils ont bénéficié d’un retour de parquet, hier soir, et ont passé la nuit au commissariat central de Diourbel, en attendant de faire de nouveau face au Procureur renseigne "Les Echos".

Henriette Sambaou a poignardé dimanche dernier, Henry Ndiaye au domicile de sa mère, qui tient un commerce de boissons alcoolisées. Transféré tardivement à l’hôpital, Henry Ndiaye a finalement succombé à ses blessures.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 10:02



