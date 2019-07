Meurtre de l’étudiant Bassirou Faye: la peine de Sidy Boughaleb réduite à 10 ans Le policier Sidy Mouhamed Boughaleb, condamné pour le meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, en 2014, peut s’estimer heureux. Et pour cause, le juge de la Cour d’appel de la chambre criminelle de Dakar, devant qui il comparaissait, avant-hier, l’a condamné à 10 ans de travaux forcés, selon "Les Echos".

Le procureur général avait requis la confirmation de sa peine de 20 ans de travaux forcés, prononcée en première instance, en plus des 50 millions de francs de dommages et intérêts qu’avait réclamés la famille du défunt.



En prison depuis 4 ans, il ne reste donc que 6 années à purger pour Sidy Mouhamed Boughaleb.

