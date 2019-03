Meurtre de l’étudiant Fallou Sène : le dossier toujours au point mort

Le dossier sur l’affaire Fallou Sène, tué lors des affrontements à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis entre gendarmes et étudiants, reste au point mort. Pour cause, Me Amadou Diallo, avocat au Barreau de Dakar qui rencontrait ce dimanche, la Coordination des étudiants de Saint-Louis, a soutenu que le dossier, depuis qu’il est transmis au parquet de Dakar, n’a pas évolué.



La robe noire qui a été désignée par cette organisation pour suivre le dossier, a apporté des recommandations à l’endroit des autorités judiciaires, pour que le dossier suive son cours normal. «Le blocage se trouve au niveau du parquet de Dakar. Il faut aujourd’hui mener une campagne de sensibilisation pour que les autorités puissent lever le coude sur cette affaire et que l’enquête suive son cours», a-t-il proposé.



De son côté, le nouveau président d’Amnesty International Sénégal, Me Amadou Diallo, prenant part à cette rencontre, a déclaré que le dossier n’a pas évolué.



«Ce dossier n’a pas évolué. Depuis que le parquet de Saint-Louis a engagé l’enquête préliminaire, le dossier a été transmis au parquet de Dakar et depuis lors, rien n’a bougé», a déploré Me Diallo.















SourceA

