Meurtre de la Sénégalaise Lala Camara: Les premiers éléments de l’enquête

Mercredi 13 Mars 2019

Les langues se délient dans l’enquête sur l’affaire de la mort de Lala Camara tuée samedi dernier dans son appartement à Manchester (Angleterre).



En effet, si les meurtriers présumés sont présentés comme étant deux jeunes Sénégalais, arrêtés par la police, deux versions s’opposent en ce qui concerne le mobile du crime.



« Walf Quotidien » avance qu’il s’agit d’un drame passionnel. Le journal note que la jeune femme de 26 ans a été victime d’un « viol qui mal tourné et ses bourreaux ont attenté à sa vie pour ne pas être dénoncés ».



Une version attestée par « Libération », qui souligne que Lala Camara est morte après avoir été brutalement battue par ces bourreaux. Ce, alors qu’elle était ligotée dans le dos.



L’Observateur qui cite un membre de la famille de la victime, donne une autre histoire sur le mobile du meurtre.



« Il s’avère que les meurtriers de notre sœur(Lala) s’étaient rendus dans son appartement. Ensuite, ils ont voulu dérober son computer (ordinateur) et elle s’y est opposée. Il s’en est suivi une vive opposition. C’est alors qu’ils l’ont violentée et lui ont asséné des coups de poings à la tête, qui ont été fatals à Lala », témoigne Ibrahima Camara, frère aîné de la victime.



En attendant que la police élucide les véritables mobiles du crime, ce dernier précise que la dépouille mortelle de sa sœur est soumise aux examens médico-légaux aux fins d’autopsie « et restera en Angleterre quelques jours de plus, à la disposition de l’autorité judiciaire ».



Ensuite, le corps acheminé au Sénégal pour son inhumation prévu dans la ville de ses parents à Kaolack.



