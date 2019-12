Meurtre des 2 enfants à Touba : la police scientifique a effectué de nouveaux prélèvements, hier Les choses semblent s’accélérer dans l’enquête des deux enfants tués à Touba. En effet, la police scientifique a effectué de nouveaux prélèvements sur les lieux du crime, la maison de Serigne Mbacké et Mame Daouda Touré, égorgés le 27 septembre dernier au quartier Darou Rakhmane de Touba.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

C’est le second prélèvement sur les lieux du drame cette semaine selon la RFM. Le meurtrier des deux enfants n’a toujours pas été retrouvé alors, que le père des victimes, qui avait tenté de se suicider, est sorti de l’hôpital, mais n’a toujours pas été entendu par les enquêteurs.

