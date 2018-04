Meurtre du bébé Fallou Diop, la police met la main sur un suspect

L’enquête ouverte par les limiers de Rufisque, pour élucider la mort du bébé Fallou Diop, est en passe de connaître son épilogue.



En effet, les enquêteurs, après auditions et investigations ont mis aux arrêts, hier, un suspect, voisin de la famille du défunt. Il s’agit d’un certain S. Ndoye, un voisin de la famille de bébé Fallou Diop, au quartier Darou-Nahim-Gouye-Mouride de Rufisque.



Du côté du commissariat de Rufisque, la règle du motus et bouche cousue est de rigueur.



Bébé Fallou Diop a été enlevé le 15 mars dernier, à l’insu de sa mère alors qu’il jouait devant la maison familiale avec sa jumelle. Quatre jours après, il a été retrouvé mort, sa dépouille, plongée dans un sac en plastique, abandonnée dans un champ.











L’Observateur