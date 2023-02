Meurtre du bijoutier Ndongo Guèye: Le juge du TGI de Pikine-Guédiawaye, démarre ses auditions L’affaire Ndongo Guèye, bijoutier, retrouvé mort dans sa voiture sur la VDN3, connaît un nouveau développement. Un an après son meurtre, le juge d’instruction a rouvert le dossier, avec l’audition des proches du défunt.

Le Doyen des juges du TGI de Pikine-Guédiawaye a démarré ses auditions. D’après "L’Observateur", il a commencé avec l'épouse du défunt bijoutier Ndongo Guèye, entendue avant-hier lundi. Elle a raconté ce qu’elle sait de l’assassinat de son époux. Et, d’autres témoins seront entendus.



Le présumé meurtrier placé sous mandat de dépôt depuis le 22 février 2022, avait reconnu les faits. Interpellé par les enquêteurs, Bassirou Thiam confie qu’il s’est rendu chez le défunt pour lui réclamer son argent. Il l'aurait aspergé de gaz asphyxiant, avant de l’étrangler à mort.



Constatant le décès de Ndongo Guèye, il a pris un des oreillers et l’a ouvert pour récupérer le coton se trouvant à l’intérieur, afin de boucher les narines du défunt qui laissaient échapper du sang. Ensuite, il a enroulé le corps dans un drap et l’a enfermé dans sa chambre, après avoir pris le soin de récupérer le téléphone portable du défunt bijoutier. Il s’est rendu ensuite, au marché de Thiaroye, où il a acheté des sacs en plastique, avant d’aller jeter le portable à la plage de Malibu.



Revenu chez lui, il s’est enfermé dans sa chambre et a enroulé le défunt dans les sachets en plastique. Le présumé meurtrier dit avoir attendu la nuit, pour transporter le corps de Ndongo Guèye.







