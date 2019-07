Meurtre du commandant de la Brigade de Koumpentoum: le ministre des Forces armées attendu à Tambacounda Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, est attendu à Koumpentoum, dans la région de Tambacounda, après le meurtre du commandant de brigade de gendarmerie, Tamsir Sané.

Le défunt a été tué dans une attaque perpétrée cette nuit, vers 3 h du matin, par 5 malfaiteurs lourdement armés, qui ciblaient une agence de Postfinance de la localité.



Il a été atteint d’une balle à la tête et, est décédé sur le coup. Trois autres gendarmes ont été blessés.



La levée du corps de Tamsir Sané, marié, âgé d’une cinquantaine d’années, a eu lieu ce matin à l'hôpital régional de Tambacounda, en présence du procureur de la République près de la Cour d'Appel de Tambacounda. Sa dépouille a été transportée vers Dakar où il sera inhumé.

