Meurtre du compagnon de Pascal Rodeyns à Liège: des objets de valeur volés au domicile du couple

SudPresse nous l’apprend ce mardi: divers objets de valeur ont été dérobés au domicile de l’avocat et conseiller communal liégeois Pascal Rodeyns et de son compagnon, Mbaye Wade. Ce dernier a été découvert mort vendredi dernier par l’avocat. Il présentait plusieurs plaies au cou et au thorax, mais c’est un coup de couteau au niveau du cœur qui lui a ôté la vie.



Les enquêteurs de la section «homicides» de la police judiciaire fédérale de Liège poursuivent leurs investigations, mais à l’heure actuelle personne n’a été interpellé. Un travail qui se complique quand on sait que du matériel informatique, dont le GSM de la victime, a disparu.





Mbaye Wade, huissier au service du protocole de la Province, connaissait-il son agresseur? Ou s’agissait-il d’une première rencontre? Car cette nuit-là, le couple avait chacun des rendez-vous extra-conjugaux.



Le défunt repose au funérarium De Lahaye, rue Surlet 24 à 4020 Liège où les visites seront organisées de mardi à vendredi de 15h30 à 20h, a, pour sa part, déclaré le compagnon de la victime sur les réseaux sociaux.



La cérémonie aura lieu samedi matin, rendez-vous à 9h30 au Crématorium de Robermont. «Il ne s’agit pas d’une crémation mais bien de l’utilisation de la salle pour la cérémonie», insiste Pascal Rodeyns.



Les personnes intimes de Mbaye munies du laissez-passer (mesures covid) auront accès à la salle.



Pour les innombrables amis, proches, et personnes touchées par le décès, une retransmission extérieure sera assurée en vous invitant à respecter les gestes barrière.