Meurtre du vigile Daouda Guissé, à Thiaroye: O.D, un autre membre du gang arrêté Un autre individu a été arrêté, après le meurtre du gardien Daouda Guissé, ligoté et tué à Thiaroye Tally Diallo. Il s’agit de O.D, interpellé à Diourbel par les gendarmes, selon "Libération". Il tombe ainsi, 72 heures après l'interpellation du chef du gang, un certain "King".

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos