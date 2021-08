Meurtre et actes de banditisme: Une série d’interpellations de la Police entre Malika, Saly, Touba et Dakar Entre lundi 9 et mercredi 11 août 2021, les éléments de la Police nationale ont mis la main sur pas moins de 7 personnes entre Malika, Saly, Touba et Dakar, pour diverses infractions. Les mis en cause sont tous placés en garde à vue.

L’enquête menée suite au meurtre à Jaxaay du jeune Fallou Mbaye a permis à la Police d’interpeller mercredi deux suspects. Ces derniers, en cavale après leur forfait, ont été arrêtés vers 1h 30mn par les éléments de la police de Jaxaay, renforcés par ceux de la Brigade de recherche du Commissariat central de Rufisque, a informé une source du Bureau des relations publiques de la Police nationale (Brp).



La même source renseigne que le 9 août 2021, vers 23h00, le Commissariat urbain de Saly Portudal a aussi interpellé 3 individus pour « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport et d’armes blanches ». Cela fait suite à l’exploitation d’une information faisant état de la présence d’une bande de malfaiteurs à bord d’un véhicule 4×4 pris en location pour commettre des cambriolages à Touba puis à Saly.



Après une longue filature, ils ont été interpellés avec un arsenal conséquent composé de pieds de biche, de coupe-coupe, de tournevis, de couteaux et d’une lampe torche escamotable, des tee-shirts, pantalons et de casquettes leur servant de tenue de rechange, selon des informations obtenues de la police. D’ailleurs, les investigations menées dans cette affaire ont permis l’interpellation d’une quatrième personne à Touba.



D’après la police, « cette bande de malfaiteurs ingénieux est à l’origine de plusieurs cambriolages commis à Saly et à Touba, notamment celui opéré dans la nuit du 5 au 6 août 2021, à Saly Niakh Niakhal près du bar restaurant Katmandou ».



A noter, en outre, que durant cette même nuit du 9 août 2021, les éléments de la Sureté urbaine du Commissariat central de Dakar, en patrouille, ont aperçu, sur l’avenue Lamine Gueye, deux individus aux allures suspectes, à bord d’une moto. Quelques minutes après, leur attention a été attirée par deux coups de feu. Les deux acolytes ont voulu soustraire de force la moto de quelqu’un. Ce dernier s’en est sorti avec une blessure par balle au niveau du bras gauche.



D'après "Le Soleil", le détenteur de l’arme à feu a été interpellé après une brève course poursuite et l’arme saisie.



Tous sont présentement en position de garde à vue, rassure la Police.

