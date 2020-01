Meurtres à l’étranger: 20 Sénégalais tués en 2019 Vingt (20) sénégalais ont été tués à l’étranger en 2019, selon les estimations de l’ONG Horizon sans frontières (HSF). Le meurtre du fils de Me Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République du Sénégal, Abdoulaye Néné Cissé, poignardé à mort et de Djibril Dial, un Sénégalais âgé de 21 ans, criblé de balles aux Etats-Unis, ont été sans doute les plus médiatisés.

