Meurtres de Bara Sow et Ababacar Diagne: Cheikh Béthio justifie son absence au procès

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre criminelle a procédé mercredi et jeudi dernier, à l’identification des présumés meurtriers de Ababacar Diagne et Bara Sow et ainsi que de leurs avocats. Cette procédure précède le procès proprement dit.



Sur les 20 accusés, seul Cheikh Béthio Thioune a manqué à l’appel. Le guide religieux considéré comme l’auteur principa serait « gravement malade » et interné dans un hôpital à Bordeaux (France). « Les Echos » rapporte que Me Moustapha Dieng qui le représentait à cette audience, a déposé un dossier médical pour convaincre le juge de sa maladie puis de son indisponibilité.



Il revient maintenant au magistrat d’apprécier et de décider de la tenue ou non du procès en son absence. L’audience est prévue le 23 avril prochain à Mbour.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos