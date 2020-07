Meurtres de Ibou Diop, du Commandant Tamsir Sané et Bineta Camara - Les verdicts sont tombés Tambacounda a donné le verdict dans les différentes affaires, toutes des meurtres sur respectivement Ibou Diop du PUR, du Commandant Tamsir Sané et de Bineta Camara.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020

Meurtre de Ibou Diop PUR: Moustapha Ndiaye reconnu coupable du meurtre du jeune tailleur Ibou Diop est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. les douze (12) autres à trois (3) mois de prison ferme.



Meurtre du Commandant Tamsir Sané: Idrissa Sow, Kérokoba Bâ, Moussa Diao, Sidy Diallo, coupables d'association de malfaiteurs, port et usage d'armes ayant entraîné mort d'homme, sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Cent (100) millions de francs CFA ont été accordés aux orphelins de Tamsir Sané. Pour Khoureychi Diallo et Pathé Bâ, ils sont poursuivis pour recel de malfaiteurs et condamnés à six (6) mois avec sursis et à une amende de cinquante mille francs CFA.



Meurtre de Bineta Camara: Pape Alioune Fall, reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur Bineta Camara est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.







