Meurtres de Sénégalais à l'étranger: "J’en suis plus que peiné"

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Août 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a exprimé dans un entretien accordé à L’As sa « peine » face à la récurrence des cas meurtres de Sénégalais à l’étranger, assurant accorder une plus grande attention au sort de ses compatriotes de la diaspora. "J’en suis plus que peiné, parce que nos compatriote de la diaspora sont des citoyens modèles, courageux qui gagnent leur vie parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Je veux leur dire que nous leur accordons dans nos politiques", déclare le Président Sall.



Il ajoute que son gouvernement a toujours "exigé des gouvernements des pays concernés que toute la lumière soit faite dans le cas de meurtres ou d’assassinats".



Depuis le début de l’année, près d’une dizaine de Sénégalais ont été tués à l’étranger, notamment au Congo, au Gabon, au Brésil, en Italie et aux Etats-Unis. Pour le cas de l’Europe, renseigne Macky Sall, «la situation est devenu plus que difficile". "Elle (l'Europe) se recroqueville sur elle-même et a de plus en plus de mal à accepter les étrangers, surtout Africains. Ces questions nous les discutons avec les pouvoir publics, mais dans la société européenne, il y a de plus en plus de mouvements radicaux ant-immigration avec lesquels il est difficile de cohabiter", explique-t-il.



"Je recommande donc la plus grande prudence à nos compatriotes dans ces pays-là. Cependant la diaspora doit avoir la certitude et l’assurance que l’Etat est à ses côtés", note le chef de l'Etat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook