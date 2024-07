Mia Guissé attristée par le décès de Samba Coumba Bâ de la Rts

L’animateur de l’émission « Kathjitari » à la RTS Tambacounda, a tiré sa révérence dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2024. Une icône de la radio qu’il avait intégrée en 1969, une année après l’ouverture de la chaîne 6 de l’ORTS à l’époque.



C’est via ses réseaux sociaux que Mia Guissé a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans. L’artiste, profondément touchée par la disparition du vieux Samba Coumba Bâ, a partagé sa tristesse sur Instagram, relate "Senenews".



« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de El Hadj Samba Coumba Bâ. En tant que grand communicateur traditionnel, il a su toucher et inspirer tant de vies avec ses paroles et son savoir. Samba Coumba Ba était non seulement une voix respectée dans notre communauté à Tambacounda, mais aussi un gardien des traditions et des valeurs qui nous sont chères. Sa sagesse et son dévouement au Boundou, resteront gravés dans nos mémoires. En ces moments douloureux, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à tous ceux qui l’ont connu et apprécié. Que le souvenir de ses récits nous apporte réconfort et paix. Tambacounda a perdu un baobab. Sa voix ne résonnera plus sur les ondes de la RTS 3; mais elle restera imprimée dans nos esprits. Qu’il repose en paix », a écrit Mia Guissé sur son compte Instagram, rendant un vibrant hommage à El Hadji Samba Coumba Bâ.