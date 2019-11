Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Michael Jackson: Ses premières chaussettes moonwalk en vente pour une somme hallucinante Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 10:21 | | 0 commentaire(s)| Les premières chaussettes Moonwalk de Michael Jackson sont mises en vente pour un montant énorme. Selon Gottahaverockandroll, les bas en cristal sur mesure et usés sur scène de MJ, qu’il a mis lors de son interprétation de “Billie Jean” dans l’émission télévisée spéciale de 1983, “Billie Jean” in the 1983 TV special, “Motown 25: Yesterday, Today, Forever” devraient être vendus à un prix compris entre 1 et 2 millions de dollars .





Les chaussettes font partie de la collection Frank DiLeo. DiLeo est l’ex-musicien qui a signé Micheal Jackson à Epic Records et l’a géré de 1984 à 1989 après le succès retentissant de “Thriller”. Les articles accompagnaient une lettre signée de Michael à Frank DiLeo. Dans la lettre, le regretté Pop King a déclaré que les chaussettes étaient un gage de gratitude pour avoir gardé le cap sur son orteil tout au long de sa célèbre tournée Victory.



Selon TMZ, il existe également une lettre de l’épouse de DiLeo attestant que Michael portait les chaussettes de son premier moonwalk lors de l’émission spéciale télévisée, accompagné d’un certificat d’authenticité. La vente aux enchères se déroulera du 13 au 22 novembre.









