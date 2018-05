Michael Johnson (Légende de l'athlétisme mondial) : « Mes ancêtres viennent du Sénégal »

Si vous ne connaissez pas Michael Johnson, c’est celui qui est l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps, avec quatre titres olympiques et huit titres mondiaux. Il a aussi détenu, pendant dix-sept ans, le record du monde du 400 m (43 s 18) et pendant douze ans le record du monde du 200 m (19 s 32).



Interrogé par le journaliste Mouloud Achour sur ses ancêtres, il a révélé ceci : « Mes ancêtres viennent du Sénégal. C’est très intéressant. Mes ancêtres devaient être des rois ».



Vu comme une Légende, Michael Johnson est à la baguette de la série documentaire « A la poursuite de la perfection sportive », symbole d’une carrière basée sur la volonté perpétuelle d’être le meilleur.











Senenews