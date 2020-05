Micmac au sein d’un fonds de soutien : Alioune Sarr octroie un appui destiné aux acteurs touristiques à… un vendeur de fruits Malgré la noble initiative du président Macky Sall d’accompagner familles à faibles revenus et entreprises en difficulté en cette période de pandémie, les bruits de casseroles continuent d’accompagner cet élan de solidarité.

Car aujourd’hui c’est le ministre du Tourisme Alioune Sarr qui est à son tour indexé sur une histoire renversante qui frise le détournement d’objectif, voire même du clientélisme politique en cette période grave.

De l’info détenue par Leral.net, des détails à l’appui , il ressort que ce fonds destiné aux hôtels et restaurants, est en train d’être distribué à des proches du ministre dont un… vendeur de fruits inconnu de la liste du secteur touristique : C'est ‘’Panier Garni’’ dont ke numéro de tél commence par 77245....



Sur la liste on peut noter les acteurs concernés comme établissements d’hébergement touristique, agences de voyages et de transport touristique, guides touristiques et même artisans…



D’où nos questions : d'où sort ce vendeur de fruit ? Que vient-il faire parmi les destinataires clairement établis ?

Juste pour un rappel qu’en ce temps de crise économique, conséquence de cette pandémie de la Covid -19 , au secteur du tourisme du Sénégal, le Président Macky Sall a alloué une enveloppe de 32 milliards de francs entrant dans le cadre de son programme de résilience économique.



Au total, 169 entreprises, 225 guides touristiques et 84 artisans, exerçant dans des sites touristiques, ont reçu leur financement pour. Les bénéficiaires sont répartis par secteurs d’activités comme suit :



- 98 établissements d’hébergement touristique (hôtels, campements, résidences, auberges, meublés, etc.) bénéficieront d’un montant de 2 641 494 150, représentant 70,3% des financements,

- 50 agences de voyages et de transport touristique pour un montant de 655 457 000 FCFA, soit 17,5% des ressources allouées,

- 25 restaurants pour 245 813 204 FCFA, soit 6,6% des financements,

- 225 guides touristiques pour 112 500 000 FCFA, représentant 3,2% des financements,

- 84 artisans pour un montant de 42 000 000 FCFA, soit 1,1% des financements,

- 1 réserve naturelle touristique pour un montant de 47 317 084 FCFA, soit 1,3% des ressources allouées.



