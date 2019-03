Microfinance : Angélique Manga se débarrasse d’un agent politiquement gênant ?

En effet, c’est au retour de la campagne présidentielle du 24 février 2019, que Papa Aliou Diédhiou, membre de l’Apr de Ziguinchor a reçu la notification de son licenciement au niveau du Programme d’Appui au secteur privé du Sénégal et pour la valorisation de la Diaspora en Italie. Il est logé à la Direction de la Microfinance de Mme Angélique Manga.



Le sieur Papa Aliou Diédhiou semble être victime d’une injustice sans commune mesure, orchestrée au sein de la boite. Selon certaines sources, on reprocherait ai sieur Diedhiou une absence durant la campagne alors qu’il n’était pas le seul à partir en campagne. Pis encore, il aurait eu l’accord de sa hiérarchie avant de partir. Mais le plus grave, c’est que son patron a violé la procédure de licenciement d’un agent. Ce qui veut dire que devant le tribunal du travail, Aliou Diedhiou pourrait avoir gain de cause.



D’autres sources soutiennent que le jeune dérange à cause de son engagement politique aux côtés du président Macky Sall. Et pourtant, il milite dans le même parti que le ministre Angelique Manga et dans la même ville de Ziguinchor.



Pour revenir aux faits, depuis le 2 juillet 2018 jusqu’au 7 mars dernier, Papa Aliou Diedhiou a travaillé sans que son contrat ne soit enregistré à l’inspection du Travail. Sa hiérarchie lui aurait dit que le contrat aurait été mal libellé donc il doit subir des modifications. Mais des sources soutiennent que cette explication était juste un alibi fourni par les deux individus pour pouvoir le licencier sans difficultés.



Le mercredi 29 janvier 2019, après la cérémonie de présentation de vœux au ministère, son directeur lui donna l’autorisation verbale de partir à Ziguinchor, sur instruction de son ministre qui habite dans la même localité. Alors qu’il était à Ziguinchor, un huissier aurait été commis pour constater son absence. Son licenciement a été prononcé, sans avertissement, ni blâme ni mise à pied.













DakarTimes

