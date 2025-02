Microfinance : Hausse de 17% du résultat net de l’Union des Mutuelles PAMECAS en 2023.

Pour sa part, le total bilan de l’UM Pamecas a augmenté de 18,415 milliards s’élevant à 122,669 milliards FCFA contre 104,254 milliards FCFA en 2022.



Durant la période sous revue, les produits sur opérations avec les institutions financières se sont situées à 983,720 millions FCFA contre 868,724 milliards FCFA en 2022. De leur côté, les produits sur opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients sont ressortis à 16,473 milliards FCFA contre 13,291 milliards FCFA en 2022, soit une augmentation de 3,182 milliards.



De leur côté, les produits généraux d’exploitation ont connu une augmentation de 7,092 millions, à 60,392 millions FCFA contre 53,300 millions FCFA en 2022.



Au niveau des charges de l’UM Pamecas, on note une hausse de 553,834 millions des charges sur opérations avec les institutions financières avec une réalisation de 1,515 milliard FCFA contre 961,167 million FCFA en 2022. Il en est de même des charges sur opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients qui passent de 272 millions FCFA en 2022 à 383 millions FCFA en 2023.



Durant la période sous revue, les charges générales d’exploitation ont connu une augmentation de 942 millions FCFA à 10,510 milliards FCFA contre 9,568 milliards FCFA en 2022.



Les frais de personnel connaissent aussi une augmentation, se situant à 5,022 milliards FCFA contre 4,784milliards FCFA en 2022. Les charges diverses d’exploitation se situent à 1,169 milliard FCFA contre 829,407 millions FCFA en 2022.



