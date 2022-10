Migrants bloqués au Niger : 35 Sénégalais en route pour Dakar La situation s’améliore encore un peu plus pour nos compatriotes qui étaient bloquées au Niger. Après le premier rapatriement, 35 autres Sénégalais sont actuellement en route pour le pays.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

L’information est de Adama Mbengue, le Président de l’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)/ « 35 compatriotes ( migrants ) bloqués au Niger, rentrent aujourd’hui par vol commercial. Son décollage est programmé ce jour à 8 heures », a-t-il informé.



Pour rappel, plus cent autres Sénégalais ont été rapatriés il y a quelques jours, après avoir vécu des mois de calvaire dans un camp à Agadès.



