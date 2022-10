Migrants clandestins : Plus de 5 000 décès, dont 333 Sénégalais

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 11:45

Le projet sur les migrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a documenté au moins 5 684 décès sur les routes migratoires vers et à l’intérieur de l’Europe, depuis le début de 2021, avec un nombre croissant de décès observés sur les routes à travers la Méditerranée, aux frontières terrestres vers Europe et au sein du continent.



« Nous avons enregistré plus de 29 000 décès lors de voyages migratoires vers l’Europe depuis 2014 », a déclaré Julia Black, auteur d’un nouveau rapport de l’OIM sur les données du projet Missing Migrants en Europe pour 2021. Des voies sûres vers la migration sont désespérément nécessaires.



Au moins 2 836 décès et disparitions ont été documentés sur la route de la Méditerranée centrale depuis 2021 (au 24 octobre 2022), une augmentation par rapport aux 2 262 décès enregistrés entre 2019-2020.



Sur la route Afrique de l’Ouest-Atlantique vers les îles espagnoles des Canaries, 1 532 décès ont été documentés au cours de la période considérée, un chiffre déjà supérieur à toute la période de deux ans depuis que l’OIM a commencé à documenter les décès en 2014.



Sur ces deux routes maritimes longues et dangereuses, les données de l’année en cours sont très probablement incomplètes, étant donné le processus laborieux de vérification des « épaves invisibles » trop fréquentes des cas, dans lesquels des bateaux entiers sont perdus en mer, sans aucune recherche et sauvetage en cours.



Le Projet Migrants Disparus a ainsi identifié 333 migrants sénégalais morts au cours de leur périple. Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie traînent aussi leur lot de morts. Ces pays du Maghreb devancent le Sénégal dans ce décompte macabre. Il est recensé 695 migrants marocains, 625 migrants algériens et 384 migrants tunisiens, qui sont décédés sur ces routes, renseigne "Rewmi".

