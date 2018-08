Migrants sénégalais repêchés au Maroc : Idy pointe "l’échec lamentable de la politique d’emploi de Macky Sall"

Selon l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, le drame des 123 sénégalais qui ont échoué sur les rives de la Méditerranée alors qu’ils tentaient de regagner l’Espagne, est «le symbole d'une grande partie de la jeunesse désemparée, à qui aucune opportunité crédible n'est offerte par le régime carrent de Macky Sall qui a lamentablement échoué sur l'emploi et l'insertion des jeunes ».



"Les tristes images que nous renvoient les télévisions et les médias du monde entier, ne sont pas dignes de notre pays dont le Président vient de démontrer, encore une fois, son incapacité à mettre en place de réelles politiques publiques d’insertion des jeunes", déplore-t-il dans un communiqué.



Le Président du parti Rewmi note que "durant tout son mandat, au lieu d'une politique de jeunesse réfléchie et prospective, celui qui avait promis 500 000 emplois par année (Macky Sall), se livre à des bricolages, des slogans creux et des recettes électoralistes comme la DER pour masquer en vain son incompétence à répondre aux préoccupations de nos valeureux jeunes".



Idrissa Seck souligne également que "les scandales successifs sur le détournement des fonds destinés à l'emploi des jeunes et de leur insertion, ce drame remet à l'ordre du jour, la gravité de la situation socio-économique du Sénégal".



"J'interpelle la société civile ainsi que les partenaires internationaux qui avaient aidé à financer des initiatives comme le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC), pour éclairer les Sénégalais sur la gestion de ces fonds qui auraient pu aujourd'hui maintenir ces jeunes dans le cadre de projets viables, pouvant générer des milliers d'emplois. C'est seulement par une gestion rigoureuse de tels programmes, des ressources qui y sont allouées, mais aussi une volonté politique de mettre en place une véritable politique de jeunesse, que nous pourrons ensemble mettre fin à ces drames de la migration", lance-t-il.