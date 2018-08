Migrants sénégalais traqués et dépouillés au Maroc : Sory Kaba, le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur interpellé Sory Kaba, le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur est interpellé par cette alerte rouge chez les migrants sénégalais irréguliers installés au Nord du Maroc. En effet des migrants africains font l’objet d’une vaste chasse à l’homme dans les forêts et quartiers de Nador, Tanger et Tétouan. Entre 1.600 et 1.800 personnes ont été arrêtées et déplacées vers des villes de l’intérieur, selon une source officielle citée par l’AFP.

