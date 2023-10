Migration : Deux pirogues transportant 262 candidats à l’émigration irrégulière arraisonnées par la Marine

‘’Le patrouilleur Walo a arraisonné le 30 septembre 2023 deux pirogues avec 262 candidats à l’émigration irrégulière par voie maritime. 26 femmes et 13 mineurs se trouvaient parmi les passagers’’, a indiqué la Marine sur son compte X (ancien twitter).



Elle a ajouté que ‘’les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama (BNAFG) et remis aux services compétents de l’Etat’’.



»En coordination avec des moyens de l’Armée de l’Air’’, le patrouilleur Walo a arraisonné vendredi, à 100km au large de Dakar, ‘’deux pirogues avec 272 candidats à l’émigration irrégulière par voie maritime’’, selon toujours la Marine.



Elle signale que »16 femmes et 7 enfants se trouvaient parmi les passagers’’. Ces candidats à l’émigration irrégulière ont été ‘’remis aux services compétents de l’Etat’’.

APS