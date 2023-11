Migration : La Marine Sénégalaise intercepte une pirogue transportant plus de 220 migrants irréguliers Migration irrégulière, le mal continue ! En atteste cette nouvelle qui tombre relayée par l’APS ! Selon l’agence, la Marine nationale a annoncé avoir intercepté une pirogue avec 221 personnes à bord.



Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Novembre 2023 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le scène s’est déroulée, hier samedi, et la pirogue avec à bord 250 migrants irréguliers était même en détresse.



‘’Le 04 novembre 2023, la vedette Taouay a porté secours à une pirogue en panne moteur avec 221 migrants irréguliers à bord dont un nourrisson âgé de trois jours’’, indique la Marine sur son compte X (anciennement twitter).



Elle signale que ‘’l’embarcation venait de passer six jours dans une mer agitée et face à un courant défavorable’’.



Ces candidats à l’émigration ont été conduits ensuite à la Base navale Amirale Faye Gassama, à Dakar.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook