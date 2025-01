Migration circulaire : ADHA exige transparence et équité pour les jeunes Sénégalais Dans le cadre de l’appel à candidatures pour le recrutement d’ouvriers agricoles dans le cadre du Programme de Migration Circulaire Espagne-Sénégal, lancé par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur, sous l’égide du Secrétariat d’État aux Sénégalais de l’Extérieur et du Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) encourage vivement tous les jeunes remplissant les critères requis à se rendre dans les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) pour déposer leurs dossiers du 27 au 29 janvier 2025.

Toutefois, ADHA interpelle l’État du Sénégal sur l’impératif de transparence dans le processus de sélection. ADHA dénonce le manque de communication récurrent sur des projets touchant directement les jeunes et la migration circulaire. Depuis plusieurs années, des initiatives majeures, telles que l’aide publique au développement de 128 millions d’euros (environ 85 milliards de FCFA) dédiée à la migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne (2019-2023), restent opaques, sans aucun rapport public accessible à ce jour.



Ainsi, ADHA exige des clarifications sur ces fonds et rappelle que les contrats saisonniers, gérés notamment par les BAOS et l’ANPEJ dans le cadre d’autres projets comme celui relatif à l’immigration au Canada, méritent une communication proactive et inclusive pour garantir l’égalité des chances et le respect des droits fondamentaux.



ADHA appelle à un changement de paradigme, prônant une gouvernance transparente et une gestion équitable des initiatives migratoires, dans le strict respect des droits humains et des principes d’inclusion.





Dakar, le 23 janvier 2025

M. Adama Mbengue

Président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)



