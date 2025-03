Migration circulaire : Un premier groupe de 17 ouvriers agricoles sénégalais est arrivé en Espagne

Le Sénégal a envoyé un premier groupe de 17 ouvriers agricoles en Espagne, dans le cadre du programme de migration circulaire entre les deux pays. Ce programme, qui existe depuis 2008 et qui a été renforcé par divers accords récents, permet aux travailleurs saisonniers de partir temporairement en Espagne, avec un contrat de travail encadré.



Cependant, de nombreux travailleurs ne retournent pas au Sénégal à la fin de leur contrat, attirés par des salaires plus élevés (entre 1.500 et 1.800 euros par mois).



Face à un taux de chômage élevé au Sénégal (20,3% en 2024), ce programme suscite un fort engouement, avec 10.000 candidatures en 48 heures, pour l’édition 2025.



Au final, 370 ouvriers ont été sélectionnés. Cette initiative vise aussi à lutter contre l’émigration clandestine, en offrant une alternative légale et encadrée.













leSoleil