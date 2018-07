Migration clandestine: 125 Sénégalais dont 7 filles et 3 enfants secourus par la Marine mauritanienne

Au total 125 migrants clandestins sénégalais dont des femmes et des enfants, ont été secourus ce dimanche par les garde-côtes mauritaniens dans le sud du pays.



Les migrants ont été sauvés au large de Ndiago par les hommes de Hassan Ould Ahmed Reydah, commandant du patrouilleur B632 "Timbedra" de la Marine mauritanienne. Ils ont été ensuite conduits au Port de Nouakchott avant d'être remis à la Police en charge de l'immigration, en présence des ministres mauritaniens de l'Intérieur et de la Santé.



Selon "alakhbar.info" qui donne l'information, les clandestins " sont tous des Sénégalais. Parmi eux, il y a 7 filles et 3 enfants", a informé le commandant Hassane, qui a ajouté: "Nous étions en mission de contrôle régulier quand nous avons aperçu une embarcation qui envoyait des signes de détresse".



Un migrant a confié à Alakhbar qu'ils étaient partis, il y a 7 jours, de Mboro du Sénégal dans une embarcation de fortune en direction des côtes espagnoles. "Mais nous étions obligés de faire demi-tour parce que nous n'avions plus rien à manger".



Le même migrant de poursuivre: " Ils (la Marine mauritanienne), nous ont bien traités. Ils nous ont donnés à manger et à boire". Des couvertures ont été distribuées aux migrants dont certains, malades, ont été consultés par un médecin.





