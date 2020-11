Migration clandestine : une vidéo qui illustre une triste réalité, plus que présente malgré la réaction étatique Dans cette vidéo parvenue à leral.net, on constate que malgré l’échec de certains et les morts enregistrés, la triste réalité de la migration clandestine est toujours là ! D’après les commentaires recueillis, ils ont fait 7 jours en mer et d’un simple regard, on remarque qu’ils sont sans protection, ni gilets de sauvetage.

Plus d’une centaine de jeunes migrants en pirogue vont ainsi à l’assaut de la mer pour atteindre les côtes espagnoles ou européennes. En prenant leur repas avec des défoulements, on peut les entendre s’interpeller dans une ambiance festive. Ce qui démontre l’insouciance ou le goût du risque de ces migrants clandestins.



Selon l’auteur de cette vidéo, ces jeunes sont arrivés hier en Europe. Et aussitôt après, une autre vague est repartie à l’assaut du risque. Même si on ne sait d’où ils son partis, la triste réalité est donc toujours là, plus que présente, malgré les efforts et moyens déployés par l’Etat pour contrer ce phénomène du « Barça wala Barsakh »



