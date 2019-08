Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mike Sylla: Artiste pluridisciplinaire, une des belles figures de la diaspora au firmament en 2019 Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 23:16 | | 0 commentaire(s)| Le styliste designer du Baïfall Dream brille sur tous les podiums durant cette prolifique année 2019. Ce 4 août, il a reçu le « Winner international Afro fashion Award 2019 » à Birmingham, lors de l'événement qui célébrait « l'Excellence en créativité » dans la ville anglaise. Auparavant, le 26 juillet 2019, notre compatriote Mike Sylla recevait l'Award de l' « invité d'honneur » de la troisième édition du Festival international de la Mode de Casablanca, que le créateur sénégalais de la diaspora a dédicacé « à l'amitié entre le Maroc et le Sénégal, à la jeunesse africaine et sa Diaspora, et à toute l'équipe Baïfall Dream ».



Figure de l’activisme culturel de la fin des années 80 à nos jours, l’artiste pluridisciplinaire Mike Sylla met à l’honneur pour ses 27 ans de prolifération créative, son talent et le rayonnement qu’il apporte à la mode africaine et sa contribution à la culture universelle. Pour le Sénégal, sa diaspora et le monde et pour son travail artistique, Il a obtenu de nombreuses récompenses qu’il dédicace à la jeunesse africaine, aux talents, pour la promotion et le développement de l’Afrique. Mike Sylla symbole d’un engagement artistique et culturel dynamique, compte parmi les belles figures de la diaspora.



Afrosapiens Festival, l’humain au centre du monde de l’art et du savoir : « Afrosapiens, l’homme qui sait » a transmis sa connaissance à travers l’art et le savoir.



Mike Sylla verbatim : « Afrosapiens Festival se propose de favoriser la rencontre de personnalités et d’artistes, auprès d’un large public, afin de présenter l’Art et le savoir comme des vecteurs multiples en mouvement. Apporter une nouvelle vision liée à la tradition et sa modernité, permet l’ouverture vers un humanisme éclairé avec un éveil culturel qui est orienté dans un sens plus intellectuel, d’une réflexion à la fois historique, avant-gardiste et partagée. J’aime à penser aux futures générations, à une Afrique forte, productive et intemporelle, où l’humain est au centre, afin de créer des ouvertures et des passerelles. Je souhaite faire appel à la Diaspora pour se référer à la culture universelle, pour la mettre en valeur, l’entretenir et la transmettre de générations en générations. »



Le Comptoir des arts d’Afrique et du Sénégal est une société sénégalaise créé en 2012 par Mike Sylla. Le Comptoir des Arts du Sénégal et d’Afrique a développé un espace culturel de 4000 m2 à Yène Todd, un témoignage du savoir-faire artisanal du Sénégal et d’Afrique, dédié aux professionnels de l’Art et aux novateurs pour un public cosmopolite avide de découverte ; la mission étant de développer des liens utiles au sein de partenariats multiples, une offre culturelle, et une exploration de l’apprentissage des Arts plastiques, du design, de la mode et des nouvelles technologies.



Le fondateur imagine Afrosapiens Festival en 2018 afin de présenter les talents de l’Afrique et sa diaspora pour mieux transmettre notre savoir, nos cultures. Une programmation originale basée sur la réflexion et sa transmission de l’art et du savoir permettra de croiser des regards avec d’autres altérités et d’autres humanités.



