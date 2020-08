Millennium Challenge Corporation (MCC) - Les USA plébiscitent le candidat de Macky Sall Selon, l’ambassade américaine à Dakar, « le Millennium Challenge Corporation (MCC) a le plaisir d'annoncer la nomination, par le Président Macky Sall, de M. Oumar Diop comme directeur général du Millennium Challenge Account (MCA) Sénégal II, qui est l’entité du gouvernement en charge, avec la collaboration du MCC, de la mise en œuvre du deuxième Compact du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Compact, financé par un don de $550 millions du gouvernement Américain et une contribution de $50 millions du gouvernement Sénégalais, est axé sur la modernisation du réseau électrique, l'élargissement de l'accès rural et le renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'énergie. »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos