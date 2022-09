Mimi Touré: « Le troisième mandat est impossible juridiquement et moralement... »

Aminata Touré est revenue ce dimanche, sur les raisons de divergence entre elle et le président Macky Sall. Selon la députée élue sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, la divergence fondamentale repose sur le 3ème mandat.



«Le troisième mandat est impossible juridiquement et moralement. Ce sujet est la principale source de divergence entre le chef de l’État et moi. C’est le principal point de désaccord entre nous mais le troisième mandat est définitivement derrière nous», a-t-elle déclaré.



L’ex Première ministre rappelle que c’est pour lutter contre le troisième mandat de Wade qu’elle s’est engagée aux côtés de Macky Sall en 2011. «Macky Sall doit donner l’exemple sur ce sujet en respectant sa parole et renonçant au troisième mandat», recommande-t-elle.



