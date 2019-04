Mimi Touré dément ses militants: «La question des élections municipales n’est pas à l’ordre du jour»

La page Facebook "And Defar Kaolack Ak Mimi ", truffée des amis, militants, responsables et lieutenants de Mimi Touré avait publié ceci: « Après la victoire éclatante de mon candidat Macky Sall, mon grand défi principal est de changer radicalement Kaolack en profondeur. Je vous y invite tous ! ».



Selon Mimi Touré, c'est une fausse déclaration. « De l’étranger, je lis sur certains sites une adresse que j’aurais adressé aux kaolackois à travers un compte Facebook qui n’est pas le mien. Je tiens à préciser que la question des élections municipales n’est pas à l’ordre du jour. Le Sénégal ne vit pas que d’élections et de politique. L’heure est plutôt au travail afin de développer notre pays. Aussi, je félicite tous les membres du nouveau gouvernement et leur souhaite beaucoup de succès dans les missions que leur a confiées le Président Macky Sall.»





