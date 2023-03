Mimi Touré sur France 24 : «Toute cette répression sur des opposants s’explique par le souhait de Macky Sall de briguer un troisième mandat»

Mme Aminata Touré continue de mettre la pression sur le président Macky Sall dont elle fut la Première ministre. Depuis le siège de l’ONUoù elle se trouvait hier, l’opposante a accordé un entretien à France 24. Durant cette entrevue, le leader de Mimi 2024 est revenue sur toutes les questions de l’heure notamment le 3è mandat, les arrestations tous azimuts d’opposants et d’activistes hostiles au régime du président Macky Sall mais également le Parti démocratique sénégalais(PDS).



Sur la troisième candidature du président Macky Sall, la néo-opposante s’est voulue claire. « Il (Ndlr, Macky Sall) ne nous a jamais parlé de son souhait de briguer un troisième mandat. Il n’en a jamais parlé à son parti auquel j’appartenais, mais également à sa coalition Benno Bokk Yaakar. Il n’en a jamais parlé aux électeurs. Les électeurs, lorsqu’ils allaient voter (Ndlr, au référendum de 2016), pensaient qu’ils allaient régler définitivement cette question des mandats qui est à l’origine de beaucoup de troubles politico-sociaux dans la sous-région. J’insiste pour dire que la Constitution est très claire. Il n’est pas possible pour le président Macky Sall de briguer un troisième mandat », a soutenu l’ex-directrice de campagne du candidat Macky Sall à la présidentielle de 2012 et ancienne tête de liste de la coalition présidentielle aux législatives de 2022



L’ancienne présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) informe, à cet effet, que tous les démocrates sénégalais sont réunis « aujourd’hui » dans un front de défense de la démocratie « qui va être bientôt lancé » pour barrer la route à l’actuel président de la République.



Un front qui regroupe, selon elle, plus de 80 partis politiques, organisations et personnalités pour que, à l’en croire, cette idée du président Macky Sall de se présenter pour une troisième fois ne puisse pas prospérer « pour que, aussi, la démocratie sénégalaise ne puisse pas connaître de régression. Parce que nous assistons à une vague de répressions sans précédent faite d’arrestations, un procès en diffamation d’un leader de l’opposition, Monsieur Ousmane Sonko pour ne pas le citer, mais également l’arrestation de beaucoup de jeunes politiques, d’activistes qui s’opposent au troisième mandat qui sont arrêtés. C’est très dommage pour un pays comme le Sénégal. De toute façon, les démocrates vont faire face pour que l’exemple du Sénégal, connu dans le monde, continue à s’enraciner, à se renforcer » a encore déclaré Mimi Touré interviewée par la télévision France 24.



« Le Pds ne s’est jamais joint aux initiatives de l’opposition à l’Assemblée nationale »

S’agissant de ses bisbilles avec le Parti démocratique sénégalais, Mme Aminata Touré dit soupçonner cette formation de basses manœuvres avec le régime dansle but d’amnistier Karim Wade « même s’ils soutiennent le contraire dans les médias ».



Elle dit en vouloir pour preuves les positions « intrigantes » du groupe Wallu à l’Assemblée nationale où les députés libéraux se démarquent, tout le temps, des initiatives de l’opposition.



« Le PDS a été au pouvoir pendant douze années. Ils savent qu’un ministre de la Justice travaille en droite ligne des instructions qu’il reçoit du président de la République qui définit la stratégie judiciaire. Ils ont été longtemps au pouvoir pour le savoir. Ce qu’il faut également dire, c’est que le Pds ne s’est jamais joint aux initiatives de l’opposition à l’Assemblée nationale. Il y a eu trois initiatives.



L’une était relative à la mise en accusation des ministres qui ont été ciblés par le rapport de la Cour des comptes pour la gestion des fonds du Covid-19. Le Pds n’a pas voulu se joindre à cette initiative. Il y a eu une motion de censure en direction du gouvernement. Le Pds ne s’est pas joint à cette initiative de l’opposition. Et le Pds a aidé le groupe parlementaire du président Macky Sall à faire passer ses lois. Voilà quand même des indicateurs assez clairs. Parce qu’en politique, tout se sait. Le Pds est en négociation avancée avec le président Macky Sall. Et voilà, je ne sers que de prétexte », a répondu malicieusement Mme Aminata Touré à une question posée par France 24 à propos de ses relations avec le Pds

Le Témoin