Mimi Touré veut prendre la place de Mariama Sarr L’ancien Premier ministre Aminata Touré a dévoilé son ambition pour la localité. C’est pour dire qu’elle veut radicalement changer Kaolack.



« Après la victoire éclatante de mon candidat Macky Sall, mon grand défi principal est de changer radicalement Kaolack en profondeur.

Je vous y invite tous ! », aurait déclaré l’ancien chef du gouvernement du Sénégalais, comme rapporté par la page Facebook « And Defar Kaolack Ak Mimi ».



Une déclaration d’intention très ambitieuse qui risque d’être interprétée par les plus politiques d’entre nous, comme une déclaration de candidature à la prochaine élection locale.



Est ce le cas ou pas ? En tous les cas Aminata Touré a, à plusieurs, reprises manifesté son soutien à l’actuelle équipe municipale dirigée par sa camarade de parti Mariama Sarr, notamment en refusant de la critiquer.



Mais puisqu’il ne faut jamais dire jamais en politique et surtout qu’il y a pas meilleur profil que le sien, l’ancien Premier ministre pourrait bien jouer un rôle pour la prochaine échéance locale. Lequel ? C’est tout la question.



Klinfos.com

