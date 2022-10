Mimi, ce symbole de l'ingratitude ! (Par Mouhamadou Lamine Massaly) Madame Aminata Touré dite Mimi continue de ruminer sa colère. Le choix de Mamadou Mame Diop à la présidence de l’Assemblée Nationale la frustre. Elle use et abuse des mots à l'emporte-pièce pour décrier le régime du Président de la République Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

A mon avis, cette dame doit revenir à la bonne raison. Combien de fois des gens ont conduit une liste nationale lors d'élections législatives sans être hissés au Perchoir? Mimi se dévoile, ainsi, au grand jour. Sa soif inextinguible pour le pouvoir vient d'être mis à nu, sinon pourquoi elle se comporte de cette manière si honteuse ?





Sans charisme, elle a conduit le parti APR et sa Coalition BBY à une victoire terne, sans éclat. Aujourd'hui, elle veut faire du 3ème mandat un sujet politique favori par ce qu'elle n'a pas de programme. Que dire des tartuffes de la trempe de Ngouda Mboup, l'éternel insatisfait Abdoul Mbaye qui l'enfoncent dans ses mensonges?



Pour le premier nommé, il n'est pas Professeur titulaire de Droit comme il le prétend être. Il n'est qu'un chargé de cours à l'université qui squatte les plateaux télé pour débiter des contre-vérités. Tous ses arguments sont guidés par une salve de mensonges. Il est tout sauf un homme sérieux. Quant à Abdoul Mbaye, il doit se taire avec les casseroles qu'il traîne. L'affaire Hissène Habré est encore fraîche dans les mémoires.



M. Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).

