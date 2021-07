Mines et Géologie : Le ministre Oumar Sarr a échangé avec les travailleurs licenciés par GCO Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, sillonne l’intérieur du pays depuis quelques semaines pour rencontrer les acteurs du secteur. A l’étape de Diogo où est exploité le zircon, il a rencontré des travailleurs licenciés depuis presque un an par la société GCO, nous informe "L'As"

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Ecoutant les doléances de ces derniers, Oumar Sarr a promis de trouver une solution. A cet effet, il va recevoir demain mardi les 22 licenciés de GCO au ministère. Pour le leader du Pld, les points liés au licenciement et à la situation du village de Diogo seront traités dans deux réunions distinctes.



Le collectif des travailleurs licenciés avait évoqué la mauvaise qualité de l’eau consommée àDiogo, le faible plateau médical, le déficit d’électricité, jugeant faible la contribution de GCOqui exploite depuis 2014 des métaux lourds dans la zone.



Le collectif a magnifié la disponibilité du ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos