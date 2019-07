Mini Coran en porte-clés: des religieux dénoncent et alertent le ministre de l’Intérieur

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montre des exemplaires miniaturisés du Coran suspendus à des porte-clés. Interrogés par le quotidien Vox Populi, des religieux parlent de sacrilège et invitent le ministre de l’Intérieur à agir. « C’est un manque de respect vis-à-vis du Coran. On ne doit faire du Coran des porte-clés. Les associations islamiques doivent saisir le ministre de l’Intérieur pour l’interdire », lance Imam Makhtar Kanté de la mosquée du Point E.



Pour Imam Cherif Diop, prêcheur à la RTS, ce n’est pas « acceptable » pour un musulman, de porter ces porte-clés entre ses mains. « Pour le musulman, le Coran enseigne la sacralité, le Coran est sacré. Seuls ceux qui sont en état de pureté, peuvent le toucher ». Il ajoute que « le Coran n’est pas destiné à orner des clés, une porte, une bibliothèque, une table, une maison. Le Coran, c’est un élément d’adoration, c’est un objet d’adoration, c’est pour orienter ».



Oustaz Aliou Sall s’inscrit dans la même logique et estime que « le Coran ce n’est pas pour faire des porte-clés ou autre chose comme un sous-main ». « On ne joue pas avec le Coran, c’est un texte sacré, c’est la parole d’Allah. Rien ne doit être au-dessus du Coran », avertit le prêcheur de Sud Fm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos