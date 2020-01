Ministère de l’Agriculture: L'Armp annule un marché de plus d’un milliard L'Armp a annulé un marché du ministère de l’Agriculture pour l’acquisition de pulvérisateurs à disques pour les producteurs du Delta et de la Vallée du fleuve Sénégal, d'un montant de plus d’un milliard de francs Cfa, selon "Les Echos". Le marché, attribué respectivement à Agripo (735 millions pour le lot 1) et Foland Sarl (627 millions pour le lot 2), a été bloqué pour violation des dispositions du Code des marchés, selon "Les Echos". Cela, suite à un recours gracieux de la société Sompahy qui avait l’offre la moins-disante.

