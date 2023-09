Ministère de l’Agriculture: Le regroupement des maraîchers de Gandiaye, porte la candidature de Dr. Macoumba Diouf Suite à la démission d’Aly Ngouye Ndiaye, ministre en charge de l'Agriculture, le Regroupement des maraîchers de Gandiaye, demande au Président Macky Sall, de nommer en lieu et place, l'actuel Directeur de l'Horticulture, Dr. Macoumba Diouf, un homme du sérail, connu pour ses compétences et ses performances dans le secteur agricole.

De son passage à l' ISRA comme DG, à sa position actuelle à la Direction de l'Horticulture, il a fini de convaincre tous les acteurs du secteur agricole, dont nous autres maraîchers, de son leadership, de son dynamisme, de son pragmatisme et de son efficacité. En témoignent d’après eux, les excellents résultats jamais égalés au Sénégal, dans le domaine horticole.



Ses performances, ils les doit d'une part à son background, et d'autre part, à son adhésion à la vision de son Excellence le président de la République, à travers le PSE et sa déclinaison, le PAP2A. A cela s'ajoute, le soutien constant sans relâche auprès des populations du Saloum, son terroir.



Pour toutes ces raisons, les maraîchers de la commune de Gandiaye, réitèrent auprès du Président Macky Sall, leur souhait de voir Dr. Macoumba Diouf, être nommé Ministre de l'Agriculture, pour une continuité des performances du secteur et de ses acteurs.









