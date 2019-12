Ministère de l’Agriculture : les ingénieurs du département chargent le ministre Moussa Baldé Les ingénieurs du ministère de l’Agriculture ont tenu une conférence de presse, hier, à Kaolack pour dénoncer leurs conditions de travail, non sans dénoncer ce qu’ils considèrent comme un manque de considération de la part du ministre Moussa Baldé.

« Depuis que le ministre Moussa Baldé a pris fonction, il n’a jamais effectué de tournée dans les différents services du ministères pour s’enquérir de leurs conditions. Les travailleurs du ministère de l’Agriculture ont les salaires les plus bas de l’administration. Nous voulons que les salaires des agents soient revalorisés. Nous volons également des indemnités par rapport aux risques dans le cadre de notre travail, parce que nous manipulons des produits dangereux et effectuons souvent des tournées à l’intérieur du pays », a martelé Cheikh Abba Diémé, le porte-parole du jour.

